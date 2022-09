FORMELLO - Lazio, prove tattiche in vista del Napoli: un assente importante

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Pedro assente, Romagnoli c’è. Occhio all’infermeria, Sarri prepara la sfida con il Napoli condizionato dai problemi fisici riscontrati nel turno infrasettimanale. La notizia positiva è il recupero di Romagnoli, uscito con la Samp per un affaticamento all’adduttore. Sì è fermato in tempo evitando la lesione, risponderà presente domani sera. In bilico invece l’attaccante spagnolo, alle prese con i dolori alla caviglia. Ha sforzato a Genova, era appena rientrato tra i convocati, la caviglia preoccupa ancora. Potrebbe aver saltato la rifinitura per gestione, rimane in fortissimo dubbio la sua convocazione. Il tridente sarà formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Il brasiliano ha rassicurato, era uscito nel primo tempo a Marassi, gli sono stati applicati 5 punti di sutura alla caviglia per il duro colpo ricevuto da Sabiri. Oggi si è allenato, partirà titolare a destra.

UOMINI. A centrocampo quasi scontato il ritorno di Vecino e la conseguente panchina di Luis Alberto. Questioni tattiche dopo la chance ricevuta mercoledì. Milinkovic e Cataldi, al contrario, sono sicuri del posto. In difesa, con il recupero di Romagnoli, potrebbe vedersi la stessa linea delle prime 4 giornate. Lazzari e Marusic sulle fasce, in mezzo l’ex Milan con Patric. Complicato immaginare rotazioni nel big match con il Napoli. In porta Provedel, dopo 5 minuti di stagione è diventato il titolare in campionato della Lazio.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri. A disp: Maximiano, Adamonis, Casale, Gila, Hysaj, Radu, Basic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Cancellieri, Luka Romero, Pedro.