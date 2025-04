FORMELLO - Lazio, Taty e Vecino part-time. Ancora No-slin

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Consumato anche il penultimo allenamento pre-Atalanta. Va rifatto il conto degli assenti e dei calciatori gestiti: sono out Patric (stagione finita) e Ibrahimovic, stamattina non si sono visti coi compagni nemmeno Gigot e Noslin. Per il francese dovrebbe trattarsi di semplice gestione, lo stesso discorso vale per l'olandese che però è fermo da tre giorni consecutivi. Qualche valutazione verrà fatta: un incidente domestico non gli ha permesso di faticare in gruppo per l'intera settimana ed è rimasto soltanto un allenamento prima della partenza per Bergamo.

Domani mattina (ore 11) verrà svolta la rifinitura, in caso di recupero il dubbio offensivo sarebbe con Dia, adesso in pole viste le sgambate effettuate regolarmente a differenza dell'ex Verona. Decisione ancora da definire. Castellanos ha smaltito il problema al polpaccio, da ieri è tornato a lavorare con la squadra. Oggi si è riscaldato a parte (con e senza pallone), poi ha partecipato alle prove tattiche, ma è stato risparmiato per la partitella conclusiva così come Vecino, salvo controindicazioni destinato a giocare titolare sia contro l'Atalanta (squalificato Guendouzi), sia in Norvegia contro il Bodø/Glimt (un turno di stop europeo per Rovella, mentre Belahyane non è in lista).

Dele-Bashiru punta alla maglia sulla trequarti, dovrebbe trovarla come successo nella sfida d'andata, sbloccata con un un grande inserimento. In difesa favorita la coppia Gila-Romagnoli (a maggior ragione con il riposo odierno di Gigot), sulle fasce verso il ritorno Tavares con uno tra Marusic, Hysaj e Lazzari dall'altra.