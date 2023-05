FORMELLO - Lazio, Vecino c'è. Sarri è senza tre pezzi

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Tre assenti alla ripresa, sono Cataldi, Marcos Antonio e Marusic. Sarri ha ritrovato la rosa a Formello dopo i due giorni di riposo concessi, sta provando a recuperare la Lazio migliore possibile dal punto di vista mentale, per questo ha deciso di "regalare" altre 24 ore di relax alla squadra per giovedì. Una seduta al giorno fino a mercoledì, poi ci si rivede venerdì per la sgambata dell'antivigilia. Il tecnico dovrà rinunciare al regista titolare anche a Udine: Cataldi non ha ancora risolto l'infortunio al polpaccio destro, aveva rimediato una violentissima contusione da Lukaku contro l'Inter, sono passate due settimane e il dolore non è ancora passato, così come l'ematoma. Ci prova per la partita con la Cremonese, sarebbe un rientro fondamentale per gli ultimi 180 minuti di stagione.

GESTIONI. Nel pomeriggio è rimasto a riposo pure Marcos Antonio, gestito per il problema alla caviglia sinistra che aveva accusato a San Siro contro il Milan. L'emergenza l'ha costretto a stringere i denti con il Lecce, sarebbe stato troppo rischioso rilanciare in campo Vecino con mezzo allenamento nelle gambe. L'uruguaiano, rientrato in gruppo giovedì scorso, oggi ha confermato di essere sulla via del recupero. Oggi è stato risparmiato soltanto per la fase conclusiva delle prove tattiche, svolte per gran parte davanti alla difesa e non come mezz'ala. Salvo sorprese ci sarà lui in quella posizione alla Dacia Arena tra Milinkovic e Luis Alberto. In difesa è affaticato Marusic, rimasto in panchina venerdì sera dopo aver saltato la seduta del giorno prima.