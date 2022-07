GRASSAU - Lazio, prima seduta tedesca: Pedro non rischia

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

GRASSAU - Primo allenamento in Germania. La Lazio, arrivata ieri pomeriggio a Grassau (Alta Baviera), ha iniziato stamattina la seconda fase della preparazione atletica. Oggi pomeriggio, sullo stesso campo, affronterà alle 18 il Genoa per la quinta amichevole estiva. Sfida a porte chiuse. Il programma prevede doppie sedute per domani e venerdì, poi sabato una sgambata mattutina prima di disputare il test in Austria contro la nazionale del Qatar. Sarri, partito senza Acerbi e Akpa Akpro (in cerca di una sistemazione), ha riabbracciato in gruppo Casale, risparmiato ieri a Formello. L'ex Verona si è riaggregato e quindi dovrebbe rispondere presente in giornata contro i rossoblù. Qualche dubbio in più su Patric, che stamattina non ha lavorato coi compagni (per lui solo terapie, probabilmente per il solito fastidio al ginocchio destro). Pedro quasi sicuramente non sarà rischiato. Ha chiuso il ritiro di Auronzo con un problema al polpaccio. Sta correndo in modo differenziato, a breve comunque si riunirà al resto della rosa.