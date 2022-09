Immobile, la media gol è un trionfo: tutti i numeri da record

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Una doppietta per rilanciarsi, Ciro Immobile corre con la Lazio verso la top ten dei grandi attaccanti della Serie A. I suoi numeri sono speciali, domenica dopo domenica. Gli manca un gol per raggiungere a quota 188 il trio formato da Signori, Gilardino e Del Piero. Deve realizzarne altri 13 in campionato per raggiungere la soglia dei 200 gol in Serie A. Il podio pare già nel mirino nonostante i 32 anni. Meno 63 reti da Totti, secondo dietro all’irraggiungibile Piola (290). Nordahl chiude il podio a 225 in 291 presenze con Milan e Roma tra il 1949 e il 1958. Lo svedese è anche l’unico ad aver vinto la classifica marcatori per cinque volte. Ciro gol è a quota 4 ed è in cammino, sino al 4 giugno 2023, per assicurarsi di nuovo lo scettro di bomber d’Italia. Numeri stratosferici sempre in aggiornamento. É l’anima della Lazio, il riferimento per ogni giovane attaccante.