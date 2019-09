Inter - Lazio, probabili formazioni: Inzaghi stravolge la squadra

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LAZIO - Cambia tutto Simone Inzaghi. La novità più importante riguarda l'esclusione di Ciro Immobile dai titolari: una decisione di carattere disciplinare dovuta alla reazione dell'attaccante biancoceleste al momento della sostituzione con il Parma. Al suo posto ci sarà Caicedo, che affiancherà Correa in avanti. Non solo. Due cambi anche a centrocampo: il primo in regia, con Parolo preferito a Lucas Leiva. Mentre sulla sinistra Jony dovrebbe rilevare Lulic dal primo minuto.

Serie A TIM 2019-2020, 5° giornata

Stadio Giuseppe Meazza di Milano - mercoledì 25 settembre 2019, ore 21:00

Probabili formazioni:

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah; Sensi, Politano; Lukaku. A disp.: Padelli, Ranocchia, Bastoni, Biraghi, D'Ambrosio, Dimarco, Lazaro, Barella, Borja Valero, Gagliardini, Lautaro, Sanchez. All.: Antonio Conte.

INDISPONIBILI: nessuno

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Caicedo. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Marusic, Lukaku, Lulic, Cataldi, Leiva, Berisha, Adekanye, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Radu

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

ARBITRO: Maresca (sez. Napoli)

ASSISTENTI: Alassio e Paganessi

IV UOMO: Fabbri

VAR: Calvarese

AVAR: Meli

