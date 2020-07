Lazio, abbonamenti 2019/20: le modalità di rimborso delle gare a porte chiuse

Su sslazio.it, è stato appena pubblicato il comunicato con tutte le info relative alle modalità di rimborso delle gare a porte chiuse per gli abbonati: "La S.S. Lazio - preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti che, in riferimento all’emergenza Covid19, hanno disposto la ripresa del Campionato di Serie A Tim 2019/20 senza la presenza di pubblico - informa i propri tifosi che i ratei non goduti degli abbonamenti alla stagione sportiva 2019/2020, relativi alle gare casalinghe: Lazio Fiorentina del 27/06/2020; Lazio Milan del 04/07/2020; Lazio Sassuolo dell’11/07/2020; Lazio Cagliari del 23/07/2020; Lazio Brescia del 29/07/2020 saranno messi a disposizione degli abbonati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 e s.m.i., convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, tramite emissione di un voucher. Le richieste di emissione dei voucher dovranno pervenire alla società esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma TicketOne raggiungibile al link www.rimborso.info a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 luglio alle ore 20.00 del 30 agosto 2020. Il mancato invio delle richieste entro questo termine costituisce rinuncia alla richiesta di rimborso. Il voucher è cedibile nei limiti sotto precisati".

COME RICHIEDERE IL VOUCHER - "Gli abbonati potranno richiedere il voucher esclusivamente attraverso la piattaforma TicketOne. Basterà registrarsi, inserendo il numero di tessera Millenovecento associato all'abbonamento o il supporto cartaceo, ed il sistema calcolerà in automatico l'importo dei cinque ratei cui si ha diritto, ed invierà il voucher in formato PDF all'indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione".

COME SPENDERE IL VOUCHER - "Il voucher potrà essere utilizzato nelle seguenti modalità: Acquisto di Ticketing: per l'acquisto di abbonamenti e/o singole gare della stagione 2020-21, secondo tempi e modalità che saranno comunicati una volta che le Autorità competenti consentiranno la presenza di pubblico agli incontri del Campionato di calcio di serie A. Si ricorda che la S.S. LAZIO emetterà titoli di ingresso allo Stadio (abbonamenti e/o singoli biglietti) solo ed esclusivamente in favore di coloro che risultino essere in possesso di tutti i necessari requisiti richiesti dalle normative anche regolamentari vigenti al momento dell’emissione, ivi inclusa ogni e qualsiasi prescrizione atta a garantire la sicurezza all’interno degli Impianti sportivi, e che rispettino le Condizioni di Vendita che saranno rese note in tempo utile dalla Società per la Stagione Sportiva 2020/2021. Acquisto di Merchandising: Il voucher potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti del merchandising ufficiale solo ed unicamente presso il Lazio Style 1900 Official Store di via di Propaganda, 8A. Il voucher dovrà essere utilizzato per intero per il singolo scontrino. Il voucher potrà essere cumulato con altri voucher. Il voucher sarà attivo, a partire dalle ventiquattr’ore successive dalla sua emissione e fino il termine ultimo del 20 agosto 2020, salvo eventuali proroghe. Decorso tale termine, il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di Ticketing nei termini sopra indicati".

CLICCA QUI PER RICHIEDERE IL VOUCHER

Quale utilizzo ha il voucher e con che modalità?

Può essere utilizzato dall’abbonato ed è cedibile. Può essere cumulato con altri voucher.

Chi ha diritto a chiedere il voucher?

Potranno chiedere il voucher soltanto i titolari di un abbonamento alla stagione 2019/20. Per i minori la richiesta dovrà essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale del minore.

Da quando sarà possibile richiedere il voucher?

Le richieste di emissione dei voucher potranno essere effettuate in un periodo di tempo limitato e precisamente a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 luglio alle ore 20.00 del 30 agosto 2020. Le richieste inviate oltre questo termine non saranno accolte.

Quali sono le gare alle quali non è stato possibile assistere comprese nel voucher?

Lazio Fiorentina del 27/06/2020

Lazio Milan del 04/07/2020

Lazio Sassuolo dell'11/07/2020

Lazio Cagliari del 23/07/2020

Lazio Brescia del 29/07/2020

Quando riceverò il voucher?

Conclusa la procedura online su www.rimborso.info, il voucher arriverà in formato PDF all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione.

Quando potrò spendere il voucher per l’acquisto di merchandising?

L’utilizzo del voucher per l’acquisto di articoli di merchandising sarà possibile solo ed unicamente presso il Lazio Style 1900 Official Store di via di Propaganda, 8, a partire dalle ventiquattr’ore successive dalla sua emissione e fino il termine ultimo del 20 agosto 2020, salvo eventuali proroghe. Decorso tale termine, il voucher potrà essere utilizzato esclusivamenteper l’acquisto di ticketing.

Come viene calcolato il valore del mio voucher?

Per tutti gli abbonati sarà calcolata la quota/partita in base al valore lordo dell’abbonamento acquistato. La stessa sarà poi moltiplicata per le cinque gare alle quali non si è potuto assistere.

Ho smarrito l’abbonamento tradizionale ed ho la tessera sostitutiva posso richiedere online il voucher?

Sì, ma è indispensabile contattare, in via preventiva, con una mail info.biglietteria@sslazio.it o chiamare il numero 06/3237333 dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00) che assisterà il tifoso sulla procedura corretta per richiedere il voucher.

Ho la MILLENOVECENTO scaduta, posso richiedere ugualmente il voucher?

Sì, ma è indispensabile contattare, in via preventiva, via mail info.biglietteria@sslazio.it o chiamare il numero 06/3237333 dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00) che assisterà il tifoso sulla procedura corretta per richiedere il voucher.

Cosa succede se non spendo tutto il valore del voucher entro i 18 mesi di sua validità?

Qualora l’importo del voucher non venisse interamente speso entro la sua naturale scadenza, non sarà possibile recuperare il credito residuo. Si ricorda che solo in caso di acquisto di articoli di Merchandising il voucher non sarà frazionabile e dovrà essere utilizzato interamente in un unico scontrino. Per l’acquisto di Ticketing potrà essere utilizzato anche con acquisti separati, fermo restando l’obbligo di utilizzo entro il termine di validità del voucher.

Posso ottenere un rimborso in denaro in sostituzione del voucher?

L’art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e s.m.i., convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, dispone, in materia, soltanto l’emissione di un voucher digitale rilasciato e utilizzabile secondo le modalità indicate.

È possibile annullare la richiesta di voucher inviata?

Ogni richiesta inviata e confermata non potrà essere variata e/o annullata.