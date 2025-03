Lazio, Castellanos di nuovo ko: il Taty rischia 20 giorni di stop

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Occhio al Taty, di nuovo ko. Castellanos rischia 20 giorni di stop, ieri ha effettuato degli esami strumentali, secondo i primi riscontri potrebbe aver rimediato un'altra lesione muscolare. Uno stop del genere lo terrebbe fuori almeno fino al derby di ritorno con la Roma, facendogli saltare così il Torino, l'Atalanta e poi l'andata dei quarti di Europa League in Norvegia con il Bodø/Glimt. Una beffa per Baroni che l'aveva appena recuperato schierandolo titolare nel match europeo con il Viktoria Plzen. L'impiego dall'inizio, con più di un'ora in campo, ha comportato uno stiramento che andrà confermato attraverso un comunicato ufficiale. Si attendono notizie da parte del club biancoceleste. Castellanos, come spiegato da Baroni, era entrato nella lista dei convocati per Bologna senza essere in grado di giocare. I muscoli lo hanno tradito a pochi giorni dal rientro, aveva trascorso un mese preciso in infermeria per la lesione riportata contro il Napoli a metà febbraio.