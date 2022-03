Lazio, il saluto a Pino Wilson: alla camera ardente il ricordo degli ex compagni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 16:20 - Le parole dell’ex compagno di squadra Sergio Pretelli: “Quattro anni sono tanti, quando giochi a calcio insieme ti riconosci e ti stimi per tutta la vita. Dei campioni d'Italia ora siamo rimasti in pochi e sono anche un po' preoccupato per questo. Sono convinto che già lo avranno accolto lassù e che magari stasera si faranno un calcetto in cielo con Chinaglia, Maestrelli, Facco, Pulici, Frustalupi e tutti gli altri"

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 - Anche Bruno Giordano si è recato in Campidoglio per dare l’ultimo saluto a Pino Wilson. All’uscita dalla camera ardente, l’ex biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti: “A noi giovani ci accolse alla grande. Ci ha protetto fin dai primi giorni e ci ha permesso di crescere. A volte ci sono capitani che tengono solo la fascia sul braccio, lui era un capitano vero. Pino divideva i premi partita, ti era sempre vicino nel momento del bisogno. È stato davvero importante nella mia vita. Ho allenato anche suo figlio James nell'Ancona. Ci vediamo domani al funerale sperando di essere in tantissimi. Wilson sapeva rappresentare i laziali nel modo giusto”. Infine, ha aggiunto: “Mi auguro che la società possa ricordarlo in modo importante e che lo stesso faccia il Comune di Roma. Perché lui, al pari di Lenzini e di altri grandi personaggi del '74, hanno scritto la storia non solo del calcio ma dell'intera città. Sono stati degli eroi"

Si è appena aperta la camera ardente di Pino Wilson presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. L'apertura è iniziata alle 10:00 con l'arrivo del feretro accolto dal sindaco Gualtieri e si chiuderà alle 18:00 di questo lunedì 7 marzo. Presente la delegazione Lazio con Igli Tare e De Martino, Manzini e il portavoce Roberto Rao in rappresentanza della Lazio. Appoggiata sul feretro, la maglia della Lazio con il suo nome insieme alla fascia da capitano e la sciarpa biancoceleste. "Oggi siamo venuti a fare gli onori alla storia della Lazio - ha dichiarato Tare ai cronisti - Stamattina è stato molto difficile dire addio ad un pezzo grosso della storia di questo club, il capitano del primo scudetto della Lazio. Rimarrà un pezzo importante della nostra storia. Siamo vicini alla famiglia, condoglianze a tutta la nostra società. Grande onore a un uomo che è sempre stato presente con amore e rispetto”. La società capitolina dà così il suo ultimo saluto all'ex capitano Pino Wilson scomparso ieri. Alla camera ardente, seguiranno domani mattina i funerali, che si terranno presso la parrocchia di Cristo Re. Parteciperanno i rappresentanti della prima squadra maschile e femminile, nonché delle squadre giovanili, oltre alla delegazione della Società. Seguono aggiornamenti...