Lazio, Immobile in Paideia: la nota del club sulle condizioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Immobile, a causa di un edema al bicipite femorale della coscia destra, ha lasciato ieri il ritiro della Nazionale per fare ritorno nella Capitale dove, questa mattina, è stato sottoposto ad esami strumentali in Paideia. A darne notizia è stata la società stessa attraverso un comunicato diramato tramite i canali ufficiali. Questo quanto si legge nella nota: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

