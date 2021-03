Lazio, infortunio Luis Alberto: sui social il video in cui gioca col figlio, ma...

Ha fatto preoccupare tutti Luis Alberto nell'allenamento di oggi, conclusosi proprio con l'infortunio dello spagnolo. Il "Mago" ha subìto un colpo da Armini durante la partitella finale ed è rimasto a terra. In serata però, sul suo profilo Instagram, è apparso un video in cui il numero 10 biancoceleste gioca a pallone con il figlio in giardino. Le immagini non sembrano essere attuali, ma di repertorio (episodio simile nel giorno dell'operazione di appendicite). La sua presenza per la sfida con lo Spezia rimane in forte dubbio.

CLICCA QUI PER IL VIDEO