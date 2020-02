Lazio, intervento riuscito per Lulic: Inzaghi passa a trovarlo in clinica - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 16.45 - Intervento riuscito per Senad Lulic. Il capitano è ancora all'interno della Paideia e ha ricevuto una visita speciale: Simone Inzaghi è passato a trovare il suo capitano dopo l'operazione subita alla caviglia. Una testimonianza di vicinanza e di affetto da parte dell'allenatore della Lazio. (CLICCA QUI O SCORRI IN FONDO ALL'ARTICOLO PER IL VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 16.25 - La società ha pubblicato un comunicato sul proprio sito per spiegare le condizioni del capitano: "Si comunica che in data odierna, presso la Clinica Paideia, Senad Lulic è stato sottoposto ad intervento in artroscopia a carico della caviglia sinistra. L’intervento, effettuato dal Prof. Rodia e dal Dott. Monachino, è tecnicamente riuscito. Il calciatore sarà sottoposto quotidianamente a monitoraggio clinico e riabilitativo per stabilire i tempi di recupero".

AGGIORNAMENTO ORE 15.50 - È terminato l'intervento di artroscopia alla caviglia per Senad Lulic. Il calciatore biancoceleste è ancora presso la clinica Paideia. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore in merito alle sue condizioni.



Non arrivano buone notizie dall’infermeria, Senad Lulic sarà operato oggi alla caviglia. Il bosniaco, fuori dal recupero del match contro il Verona del 5 febbraio, verrà sottoposto ad un intervento chirurgico. L’infortunio per il capitano della Lazio va avanti da inizio anno, quando è sceso in campo ha stretto sempre i denti nonostante il forte dolore. L’operazione terrà Lulic fuori dai campi per un po’. Da capire i tempi di recupero. Inzaghi lo aspetta il prima possibile per la volata in campionato.



