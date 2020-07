Lazio, Inzaghi in conferenza: “Risultato amaro ma ho fatto i complimenti ai ragazzi”

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi al termine del match contro la Juventus è intervenuto in conferenza stampa: "Ho rimpianto per il risultato, non avremmo meritato di perdere per quanto abbiamo fatto, per come abbiamo tenuto il campo, ma l’episodio in questo momento ci penalizza.. Nelle condizioni in cui eravamo abbiamo fatto una grande gara quindi ho fatto i complimenti ai ragazzi".

Pubblicato il giorno 21/7/20 alle ore 00:25