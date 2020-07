Lazio, esordio in Serie A per i Primavera Falbo e Raul Moro

Nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Juventus, rimarrà una giornata speciale quella di oggi per Luca Falbo e Raul Moro. I due Primavera aggregati alla prima squadra dopo lo stop del campionato giovanile, hanno fatto oggi il loro esordio in Serie A, subentrando nei minuti finali del match. Per Falbo, classe 2000, non è la prima apparizione con i grandi avendo già giocato uno spezzone di gara in Europa League contro il Rennes. Per lo spagnolo invece si tratta della prima presenza in assoluto.