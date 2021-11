Lazio - Juventus, Immobile non ce la fa: i dettagli

Ci ha provato in ogni modo, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Ciro Immobile non sarà in campo nell'anticipo di lusso tra Lazio e Juventus. Il problema al polpaccio non consente al calciatore di rischiare. Dopo gli ulteriori esami di oggi si è preferito non rischiare il calciatore che dovrebbe non essere nemmeno convocato. Il bomber biancoceleste sarà all'Olimpico per ricevere il premio per aver scavalcato Piola nella classifica dei marcatori della Lazio di tutti i tempi, ma poi guarderà e tiferà per i suoi compagni dagli spalti. Il rischio sarebbe stato troppo grande e si proverà a recuperare il numero 17 per la doppia trasferta a Mosca e Napoli. Spazio quindi all'attacco leggero che è un'assoluta novità con Zaccagni e Felipe Anderson sulle fasce e Pedro alla Mertens .