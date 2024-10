Lazio | Lotito gongola: "Preso in giro sul Taty. Ma ora..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Mattatore della serata contro il Nizza, trascinatore della Lazio in quest'avvio di stagione. Il Taty Castellanos è - forse solo con Dia e Tavares - l'uomo in più di questa squadra. E dopo un'estate in cui sembrava un errore non venderlo per 15 milioni al Girona, gara dopo gara, continua a riempirsi il "carro" vincente dell'argentino. Ora gongola anche il presidente Lotito. "Mi prendevano in giro quando dicevo che Castellanos era un fenomeno. Ora che dicono?", le parole a Il Messaggero. La cessione di Immobile l'ha fatto sbloccare, ma ora non può più fermarsi. Due gol, una traversa e un rigore procurato: il suo talento è esploso, ancora con maggiore convinzione, nel giorno del proprio compleanno.

TORNA ALLA HOMEPAGE