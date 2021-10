Lazio-Marsiglia, le formazioni ufficiali: out Luis Alberto, Zaccagni e Cataldi dal 1’

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Lazio-Marsiglia, match valido per la terza giornata di Europa League in programma alle 18:45 allo Stadio Olimpico. Leggero turnover per Sarri che lascia a riposo Hysaj, Lucas Leiva, Luis Alberto e Pedro. In campo dal primo minuto ci sono Lazzari, con lo spostamento di Marusic a sinistra, Basic, Cataldi e Zaccagni. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disp: Reina, Furlanetto, Patric, Escalante, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Pedro, Luis Alberto, Hysaj, Radu, Raul Moro, Muriqi.

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres; Guendouzi; Kamara, Payet; Under, Milik, Lirola. All. Sampaoli. A disp: Ngapandouentnbu, Mandanda, Alvaro, Balerdi, Harit, Gerson, Luis Henrique, Dieng, De La Fuente, Gueye, Amavi, Sciortino.