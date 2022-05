Lazio, Pedro gratis è un grande affare: ecco quanti punti ha portato

Lo spagnolo, arrivato in estate gratis dalla Roma, è risultato l'uomo in più della squadra di Sarri in questa stagione...

RASSEGNA STAMPA - Stagione da incorniciare per Pedro. Lo spagnolo, fortemente voluto da Sarri, si è espresso come non gli capitava da tempo e ha eguagliato il suo record di gol in campionato degli ultimi nove anni. Nove centri in campionato, più uno in Europa League lo hanno portato in doppia cifra in stagione come non accadeva dal 2019 sempre con Sarri in panchina. Una beffa per la Roma che lo ha lasciato andare gratis in estate. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, l'ex Chelsea ha portato 7 punti in più con i suoi 9 gol. Tanti fondamentali a cominciare da quello nel derby d'andata e senza dimenticare il sinistro sotto la traversa per l'1-0 alla Fiorentina e il tap-in per aprire il 2-2 a Bergamo. E quando si fanno questi conti non si "sommano" gol comunque importantissimi per sbloccare il risultato, come quelli segnati per aprire i 3-1 al Genoa e sul campo del Venezia.