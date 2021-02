Lazio, Radu verso l'operazione: potrebbe anticipare i tempi

Possibile che vengano anticipati i tempi. Stefan Radu verrà operato per l'ernia inguinale riscontrata negli ultimi giorni. Il romeno, oggi in campo per un allenamento differenziato, è ancora sofferente. Valuterà in questi giorni se finire sotto ai ferri immediatamente. In questo caso salterebbe le prossime partite in programma, compreso l'ottavo d'andata di Champions League con il Bayern Monaco, nel tentativo di rimettersi a disposizione di Inzaghi il prima possibile. A breve verrà presa la decisione.