Lazio - Salernitana, Immobile può fare cifra tonda all'Olimpico, poi tutti a cena

Potrebbe essere chiamato l'uomo dei record. Ciro Immobile, da quando è alla Lazio, non fa altro che stabilire nuovi primati e alzare l'asticella degli obiettivi in carriera. L'ultimo è stato Piola e il record di gol all-time nella Lazio, il prossimo sarà Simone Inzaghi. Dopo essere diventato il miglior bomber della storia biancoceleste, il capitano, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, vuole raggiungere il suo ex allenatore come miglior goleador laziale nelle coppe europee. Al momento King Ciro è fermo a 17 reti, ne mancano 3 per agguantare Simoncino: già entro la fine del girone di Europa League questo nuovo primato potrebbe essere suo.

100 ALL'OLIMPICO - Ciro non vuole aspettare fine anno per festeggiare un nuovo traguardo. Già questa domenica può raggiungere un nuovo traguardo: arrivare a quota 100 marcature all'Olimpico. Manca un solo gol al bomber di Torre Annunziata per fare cifra tonda: domenica c'è l'occasione di farlo con l'aquila sul petto. Dovesse non riuscirci avrà una seconda occasione: la partita con l'Italia il 12 novembre. Nello stadio romano si giocherà la partita per la qualificazione al Mondiale in Qatar.

TUTTI A CENA - Dopo la sfida con i campani Immobile porterà la cena fuori tutta la squadra per festeggiare il sorpasso a Piola. Già in occasione della Scarpa d'Oro Ciro aveva offerto ai compagni. Sarà l'ennesima occasione per fortificare il gruppo e celebrare la grandezza del giocatore più prolifico con il biancoceleste addosso.