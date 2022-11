Lazio | Sarri, Luis Alberto e soliti "disagi": al Mago non è andata giù la titolarità di Vecino

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo qualche giorno di vacanza mentre il Mondo intero si gusta il suo Mondiale, a Formello riprendono gli allenamenti. Oggi Sarri e i suoi uomini si ritroveranno nel quartier generale e ci saranno tutti, proprio tutti, anche Luis Alberto. Come riporta la rassegna di Radiosei, la situazione al rientro è sempre la stessa: a Sarri lo spagnolo non va a genio per il suo caratterino, il Mago invece vuole cambiare aria e stavolta è disposto anche a partire anche se non si tratti di Siviglia. Ormai tentare incontri, chiarimenti, scambi di idee non ha più senso, né utilità.

Luis ha giocato titolare solo 2 volte finora, contro Salernitana e Roma (solo perchè Milinkovic-Savic era squalificato), è rimasto in panchina con Atalanta e Monza ed è subentrato con Fiorentina, Udinese e Juventus. Il titolare per Sarri è Vecino ed il tecnico è quindi disposto a lasciar andare il suo Mago per il tanto agognato terzino sinistro tra gennaio e giugno. Proprio l'arrivo di Vecino non ha reso molto contento lo stesso spagnolo, che ha mostrato più volte il suo "disagio". Lotito lo lascerà andare solo nel caso arrivino offerte interessanti: è passato dai 30 milioni dell'estate ad accontentarsi di 20 ora.

Voci di mercato parlano di un Simeone che cerca all'Atletico potrebbe dover lasciare Joao Felix a causa delle casse del club non proprio in ottime condizioni, il Siviglia e il Cadice invece rischiano la retrocessione. Non sarà quindi facile lasciarlo partire, a meno che Lotito non avvii uno scambio di prestiti che possa garantire alla Lazio un rinforzo a centrocampo o sulla fascia sinistra.