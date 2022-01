Lazio, Sarri sull'indice di liquidità: "Non ho capito cosa ca**o sia"

Mercato in entrata della Lazio bloccato dall'indice di liquidità. Ne ha parlato ai microfoni di Dazn Maurizio Sarri, ammettendo di non avere le idee chiare in merito. "So che siamo un po’ bloccati dall’indice di liquidità - le parole dell'allenatore - che non sono riuscito neanche a capire cosa cazzo sia. Però vediamo, la società lo sa che io avrei bisogno di qualcosa e vediamo se lo fa". Troppo riduttivo parlare di ruoli secondo il tecnico della Lazio: "Per quello che ho in mente io non bastano un laterale difensivo e un vice Immobile, ci vuole qualcosa in più. Anche a livello numerico: noi siamo tanti, ma qualcuno non è assolutamente adatto per giocare così. Penso che un mercato non ci basti, e quindi secondo me sarebbe importante cominciare a intervenire perché poi dover fare tutto in un mercato potrebbe essere complicato".