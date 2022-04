Lazio - Sassuolo, le pagelle dei quotidiani: super Milinkovic, Lazzari imprendibile

Le luci dello Stadio Olimpico di Roma si spengono sotto una grandine incessante e tanta qualità in campo. Finisce per 2-1 il match Lazio - Sassuolo: ottima prestazione dei biancocelesti. Maurizio Sarri e i suoi volevano riscattarsi e sembrerebbe che la strigliata a Formello sostenuta insieme al patron Claudio Lotito sia servita a qualcosa. Adesso il cammino verso l'Europa è ancora incerto, servirà dare il massimo in questo rush finale. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT

Strakosha 7; Lazzari 7, Patric 6, Acerbi 7, Marusic 6,5, Milinkovic 8 (40' st Basic sv), Leiva 6,5 (34' st Cataldi sv), Luis Alberto 7 (47' st Akpa Akpro sv), Felipe Anderson 7, Immobile 6, Zaccagni 6. All. Sarri 7.

GAZZETTA DELLO SPORT

Strakosha 7; Lazzari 7, Patric 6, Acerbi 6,5, Marusic 6, Milinkovic 7,5 (40' st Basic sv), Leiva 6,5 (34' st Cataldi 6), Luis Alberto 6,5 (47' st Akpa Akpro sv), Felipe Anderson 6,5, Immobile 5, Zaccagni 6. All. Sarri 6,5.

TUTTOSPORT

Strakosha 6,5; Lazzari 7, Patric 6, Acerbi 6, Marusic 6, Milinkovic 7 (40' st Basic sv), Leiva 6 (34' st Cataldi), Luis Alberto 6,5 (47' st Akpa Akpro sv), Felipe Anderson 6,5, Immobile 5, Zaccagni 6. All. Sarri 6,5.