Lazio - Spezia, le pagelle dei quotidiani: gioia Romagnoli, Milinkovic MVP

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ricomincia nel migliore dei modi la corsa in campionato della Lazio, pomeriggio di festa all'Olimpico dopo i quattro gol rifilati allo Spezia. Provedel è ormai la certezza della porta biancoceleste, che conquista un'altra partita a porta inviolata grazie anche all'ottimo lavoro dei difensori. Prima gioia laziale per Romagnoli, ma l'MVP del match è senza dubbio un Milinkovic stellare che con il pallone fa quello che vuole. Immobile sbaglia il rigore in avvio ma recupera con la prestazione, molto bene Felipe Anderson e Zaccagni. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 7, Lazzari 7 (64' Hysaj 6,5), Patric 6 (46' Gila 6,5), Romagnoli 7,5, Marusic 6,5, Milinkovic-Savic 8, Cataldi 6,5 (78' Marcos Antonio 6), Luis Alberto 6,5 (73' Vecino 6), Felipe Anderson 7, Immobile 6 (64' Pedro 6), Zaccagni 7,5, Martusciello 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6,5, Lazzari 7 (64' Hysaj 6,5), Patric 6,5 (46' Gila 6), Romagnoli 7, Marusic 6,5, Milinkovic-Savic 7,5, Cataldi 6,5 (78' Marcos Antonio 6), Luis Alberto 7 (73' Vecino 6), Felipe Anderson 7, Immobile 6 (64' Pedro 6), Zaccagni 7, Martusciello 7.

CORRIERE DELLA SERA - Provedel 6,5; Lazzari 6,5 (Hysaj 6 19' st), Patric 6, Romagnoli 7, Marusic 6; Milinkovic Savic 8, Cataldi 6,5 (Marcos Antonio sv 33' st), Luis Alberto 7 (Vecino sv 28' st); Felipe Anderson 7, Immobile 6 (Pedro 6 20' st), Zaccagni 7,5. All.: Sarri 7

IL MESSAGGERO - Provedel 6,5; Lazzari 7 (19' st Hysaj 6,5), Patric 6 (1' st Gila 6), Romagnoli 7, Marusic 6,5; Milinkovic 8, Cataldi 6,5 (32' st Marcos Antonio ng), Luis Alberto 6,5 (28' st Vecino 6); Felipe Anderson 7,5, Immobile 6 (19' st Pedro 6), Zaccagni 7,5. All.: Martusciello 7.

LIBERO - Provedel 6; Lazzari 6 (19' st Hysaj 6.5), Patric 6 (1' st Gila 6), Romagnoli 7, Marusic 6; Milinkovic-Savic 8.5, Cataldi 6 (33' st Marcos Antonio sv), Luis Alberto 6.5 (28' st Vecino 6); Felipe Anderson 6.5, Immobile 5.5 (19' st Pedro 6), Zaccagni 7.5. All. Martusciello (vice di Sarri).

LA REPUBBLICA - Provedel 6.5 - Lazzari 6.5 (19' st Hysaj 6), Patric 6 (1' st Gila 6.5), Romagnoli 7.5, Marusic 6 - Milinkovic 8, Cataldi 6.5 (32' st M.Antonio 6), Luis Alberto 6.5 (28' st Vecino 6) - F. Anderson 7, Immobile 6 (19' st Pedro 6), Zaccagni 7.5. All. Martusciello(Sarri squal.) 7.5.

IL TEMPO - Provedel 6.5; Lazzari 6.5 (19' st Hysaj 6), Patric 6 (46' Gila 6), Romagnoli 7, Marusic 6; Milinkovic 8, Cataldi 7 (32' st Marcos Antonio 6.5), Luis Alberto 6.5 (28' st Vecino 6.5); Felipe Anderson 7, Immobile 6 (19' st Pedro 6.5), Zaccagni 7.5. All.: Sarri (Martusciello in panchina) 7.