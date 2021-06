Lazio, Tare e Lotito escono da Formello dopo l'incontro con Sarri: la giornata - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 01:00 - Incontro finito tra le parti e le sensazioni restano positive. Domani (venerdì) Ramadani, agente di Sarri, sarà a Roma e si proverà a stringere e a cercare l'accordo definitivo. L'aspetto tecnico è al centro di tutti i discorsi.

AGGIORNAMENTO ORE 00.20 - Alfredo Pedullà ha dato a Sportitalia le ultime sull'operazione Sarri - Lazio: "Sull'aspetto tecnico c'è un'unità d'intenti, dunque si va avanti" (clicca QUI per le dichiarazioni complete)

AGGIORNAMENTO ORE 00:05 - Igli Tare e Claudio Lotito sono usciti in questo momento in macchina dal centro sportivo di Formello. Non si è visto uscire ancora Maurizio Sarri.

LOTITO ESCE DA FORMELLO

TARE ESCE DA FORMELLO

AGGIORNAMENTO ORE 23:55 - Continua l'incontro tra le parti. Ora Sarri e Lotito sono tornati al centro sportivo di Formello dove stanno continuando a trattare. Sono ore caldissime per il futuro della panchina biancoceleste.

AGGIORNAMENTO ORE 23:35 - Le trattative andranno avanti anche domani. Oltre alle distanze economiche rimangono in piedi i piani tecnici. L'allenatore ex Juve ha chiesto delle modifiche all'organico funzionali alla resa del suo sistema di gioco. La sigla è l'ok definitivo, per sposare il progetto Lazio si passa anche da lì.

AGGIORNAMENTO ORE 23:05 - La cena è andata bene. Sorrisi, chiacchiere e buonumore. Le parti sono ormai d'accordo su tutto. Si attende la sigla sul contratto. Il nero su bianco che ufficializzi il tutto, ma attualmente l'accordo fra la Lazio e Sarri sembra esser raggiunto. Appianate le distanze economiche. Definiti obiettivi tecnici. Per ora trapela ottimismo: fumata bianca in arrivo.

AGGIORNAMENTO ORE 22:40 - La cena tra le parti è conclusa. Maurizio Sarri e Claudio Lotito si sono incontrati in un ristorante a Roma e non a Formello. In precedenza l'allenatore era stato al centro sportivo dove ha fatto un tour esplorativo, poi i discorsi sono andati avanti in un ristorante della zona.

AGGIORNAMENTO ORE 22:15 - Cresce l'attesa per Maurizio Sarri che è attualmente ancora a colloquio con Claudio Lotito. Nel frattempo un gruppo di tifosi si è già radunato fuori Formello nella speranza di incontrare il tecnico che potrebbe diventare il nuovo allenatore della Lazio.

Maurizio Sarri è a Roma e sta partecipando al vertice con Claudio Lotito, passo fondamentale per un suo eventuale approdo sulla panchina della Lazio. L'ex allenatore del Napoli è in pole-position da giorni per prendere il posto lasciato da Simone Inzaghi. I tifosi sono in fibrillazione: le due parti, dopo il blitz di Tare di qualche ora fa, dovranno trovare un accordo sia sugli aspetti tecnici che su quelli economici e legati al contratto. Sarri ha respinto le offerte provenienti dall'estero per concentrarsi solo sulla Lazio, e la stessa scelta è stata compiuta dal club biancoceleste. La tanto attesa fumata bianca potrebbe arrivare alla fine del summit: si cerca una soluzione condivisa per arrivare al matrimonio.

