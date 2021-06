Lazio - Sarri, Pedullà: "Sull'aspetto tecnico unità d'intenti, si va avanti!"

AGGIORNAMENTO ORE 00.55 - A conclusione dell'incontro, il tweet di Pedullà: "Lotito-Sarri: oltre 4 ore proficue sugli aspetti tecnici, appena sfiorati i temi economici. Il principale argomento: come costruire una #Lazio forte da 4–3-3, passaggio decisivo. Sarri ha fatto le sue richieste, non ci sono riflessioni ma risposte da dare".

AGGIORNAMENTO ORE 00.15 - L'esperto di calciomercato ha dato le ultime su Lazio - Sarri a Sportitalia: "Sull'aspetto tecnico c'è un'unità d'intenti, dunque si va avanti. C'è stato un incastro giusto tra le richieste di Sarri e ciò che Lotito è pronto a offrirgli. Si sapeva che non sarebbe uscita alcuna fumata dall'incontro di oggi".

AGGIORNAMENTO ORE 23.10 - Pedullà ha proseguito: "Se dovesse andar bene l'incontro di oggi, da domani si potrà entrar nel vivo. Si lavorerà su una base di 3 milioni, 3 milioni e 200 mila più bonus nel caso di qualificazione in Champions".

Alfredo Pedullà, in collegamento a Sportitalia, ha dato qualche dettaglio in più sull'incontro che sta andando in scena in questo momento tra Maurizio Sarri e la dirigenza della Lazio. L'esperto di calciomercato ha spiegato: "Sarri è arrivato a Roma alle 19.50. Si parlerà di aspetti tecnici, non tanto di aspetti legati al contratto. Al tecnico piace molto Luiz Felipe, ma anche Acerbi, Marusic, Lazzari compatibilmente col suo ruolo. ed Escalante come alternativa. Moltissimo Milinkovic e Luis Alberto. È consapevole del ruolo di Leiva, piace ovviamente Immobile. Su Correa ci fermiamo, perché non sarebbe tanto da 4-3-3, bensì da 4-3-1-2 ma in questo modo si snaturerebbe un po', non giocare con i due esterni offensivi di gamba. Il discorso di questa sera credo verta sulle garanzie tecniche di Sarri e sulla disponibilità di Lotito. Poi bisognerà parlare anche dello staff, che non è composto da 8 persone, ma da 4-5 persone".

