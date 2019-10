Lazio, Tare tra i candidati al "Best Sporting Director" di Globe Soccer

Il diretto sportivo della Lazio Igli Tare nominato per il Best Sporting Director Globe Soccer Award. Il dirigente biancoceleste è in lista con altri grandi nomi: Andrea Berta dell’Atletico Madrid, Eric Abidal del Barcellona, Marc Overmars dell’Ajax e Michael Edwards del Liverpool. Il prestigioso premio è organizzato dalla Globe Soccer, organizzazione che annualmente dedica un riconoscimento ai principali operatori del calciomercato. È considerato uno degli eventi più importanti ed esclusivi del settore. L’anno passato ha trionfato Fabio Paratici della Juventus, con Cristiano Ronaldo miglior calciatore e premio speciale dei tifosi al miglior gol (rovesciata in Real Madrid-Juventus). La premiazione dell’edizione 2019 si terrà il prossimo 29 dicembre a Dubai.

SERIE A: CONTE SI LAMENTA DEL CALENDARIO, MA LA LAZIO...

LAZIO - TORINO, APPENA 3MILA BIGLIETTI VENDUTI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE