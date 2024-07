Lazio, tris al Trapani: doppio Castellanos e Noslin, qualche fastidio muscolare di troppo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Secondo test dalle due facce per la Lazio. Nel primo tempo la squadra di Baroni domina, crea occasioni, ci mette voglia e qualità. Doppietta di Castellanos, poi Kragl accorcia le distanze (azione viziata da un fallo su Casale). Il Taty si prende la scena: trasforma il rigore conquistato da Guendouzi (fallo di mano sulla conclusione del francese), poi incorna sul traversone sempre dell’ex Marsiglia. Buona prestazione per il centravanti argentino, sembrato in grande spolvero e sempre pericoloso quando viene messo in condizione di colpire. Pericolosi anche Tchaouna e Vecino, ma Seculin è reattivo. Nella ripresa cambiano tutti gli uomini e la Lazio risente notevolmente dell’abbassamento della qualità in campo. Eccezion fatta per Marusic, Cataldi, Pedro e Noslin - potenziali titolari - gli altri sono delle semplici alternative. L’occasione più pericolosa capita proprio a Pedro, mentre il 3-1 arriva grazie al tocco sotto in mischia di Noslin. Da segnalare la questione infortuni. Dopo nemmeno mezz’ora Nuno Tavares alza bandiera bianca per un fastidio al flessore sinistro, finiscono con il ghiaccio anche Cataldi (coscia destra) e Isaksen (ginocchio destro). In mattinata anche Patric e Dele-Bashiru avevano lasciato l’allenamento per dei risentimenti muscolari (flessore destro per lo spagnolo, inguine per il nigeriano). Gli allenamenti a 100 all’ora di questi giorni iniziano a farsi sentire. Meglio non tirare troppo la corda.