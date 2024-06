Lazio, Tudor e Fabiani via al secondo round: incontro in corso a Formello

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo round iniziato. La Lazio e Igor Tudor decidono il proprio futuro. Dopo la cena di ieri in un ristorante nei pressi del centro sportivo di Formello, il ds Fabiani e l'allenatore croato si sono riuniti di nuovo intorno alle dieci, proprio all'interno del training center. Con loro anche Anthony Seric, agente di Tudor, che era presente anche nella serata di ieri. Sul tavolo le strategie del club e le idee dell'allenatore, si deve trovare un'intesa definitiva per andare avanti insieme, per cercare di proseguire il rapporto e non interromperlo dopo soli tre mesi. Tudor ha espresso le proprie idee, i propri punti di vista sulla rosa attuale e sulle mosse da fare in entrata e in uscita, a ieri sera rimanevano diversità di vedute col club. Servirà appianarle per andare avanti insieme, sono ore roventi...