Lecce-Lazio, tutti i numeri: record di tiri in porta per i biancocelesti ma manca l'efficacia

Una sconfitta pesante quella di ieri per la Lazio con il Lecce che invece ha portato a casa tre punti fondamentali con una partita quasi perfetta. Si perché nonostante le azioni di attacco siano state minori di quelle biancocelesti, 8 per i pugliesi e 13 per i capitolini, quelle della squadra di Liverani sono state più efficaci. Le statistiche parlano chiaro: 10 I tiri in porta della Lazio, record stagionale insieme a Sampdoria-Lazio e Lazio-Genoa. Ma il tasso di pericolosità non è stato altrettanto forte: 1.98 gli expected goals, meno di quelli del Lecce (2.33 con appena 3 tiri in porta). I cross della squadra di Inzaghi sono il triplo di quelli della compagine di Liverani: 36 contro 12 ma con una percentuale di completamento del 19% contro il 42% del Lecce, che ha trovato le due reti proprio su altrettanti cross. Infine sono ben 8 le parate di Gabriel che di fatto ha salvato la sua squadra più volte mentre solo una è la parata di Strakosha.

I SINGOLI – Il migliore in campo è stato per netto distacco Milinkovic che nonostante abbia giocato solo un tempo è riuscito a tirare di più (5), a recuperare più palloni (9) e a vincere il duello degli anticipi (2). Bene anche Luis Alberto: per lo spagnolo 92 tocchi di palla, top player per quanto riguarda i cross 2/12, per i passaggi offensivi 18/29, e per i dribbling (3).

PAGELLE - Lecce - Lazio, Ciro fuori fase. Patric perde l'uomo e la testa

Lecce - Lazio, Inzaghi: "La sconfitta non è un caso, serve di più"

TORNA ALLA HOMEPAGE

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche