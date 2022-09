MOVIOLA - Lazio - Napoli, disastro Sozza: l'episodio da rigore contestato dai biancocelsti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Termina con un ko, il primo stagionale, il match numero 5 della Lazio diretto da Simone Sozza. Il bilancio del fischietto della sezione di Seregno con i capitolini si aggiorna così a una sola vittoria, tre sconfitte e un pareggio. Direzione non esente da colpe quella dell'arbitro brianzolo, al netto dell'episodio tanto contestato dai biancocelesti nella ripresa per una sbracciata scomposta, in area di rigore del Napoli, di Mario Rui su Lazzari. A seguire, i momenti salienti della gara dal punto di vista disciplinare.

PRIMO TEMPO

30' - Ritmi non altissimi fino alla mezz'ora, gara spezzettata da molti falli tattici poco rilevanti ai fini disciplinari.

38' - Si lamenta Luis Alberto per una spinta ai suoi danni proprio da parte di Kim in occasione del gol del pareggio del sudcoreano. L'episodio non è però oggetto di revisione al Var.

45' - Segnalati 2 minuti di recupero, destinati però ad aumentare al netto del tempo perso per i soccorsi riservati a Marusci e Lozano per lo scontro in area biancoceleste.

45' +3 - Da questo minuto in poi partono i 2 minuti precedentemente indicati.

SECONDO TEMPO

65' - Manca un angolo alla Lazio: Rrahmani salva su Immobile spedendo in angolo il pallone, ma l'assistente segnala un fuorigioco inesistente su Felipe Anderson, impedendo di fatto ai biancocelesti di giovare di un tiro dalla bandierina.

67' - Svista enorme di Sozza che nega un rigore alla Lazio! Sbracciata vistosa di Mario Rui su Lazzari non segnalata dal direttore di gara: il Var non interviene, non considerando l'episodio chiaro errore, ma il movimento del terzino portoghese è scomposto e crea un danno evidente al giocatore biancoceleste.

67' - Ammonito Milinkovic per proteste successive all'episodio precedente.

70' - Giallo anche per Cataldi per un'entrata in ritardo su Mario Rui.

89' - Ammonito Sarri per proteste.

90' - Concessi 4 minuti di recupero.

90' + 3 - Giallo per Marusic che sgambetta ingenuamente Politano.