RIVIVI DIRETTA - Genoa - Lazio 4-1: poker rossoblù, prima sconfitta per Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

GENOA - LAZIO 4-1 (5', 18' e 51' Coda, 14' Immobile, 53' Gudmundsson)

Grassau. Mercoledì 27 luglio 2022, ore 18.00

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-2-2-2): Semper; Hefti, Dragusin, Bani, Pajac; Frendrup, Badelj (82' Lipani), Portanova, Gudmundsson; Ekuban, Coda. All. Blessin.

LAZIO (4-3-3): Maximiano (58' Adamonis); Lazzari (45' Marusic), Casale, Romagnoli (45' Gila), Hysaj (45' Radu); Milinkovic (45' Kiyine), Cataldi (45' Marcos Antonio), Basic (45' Luis Alberto); Felipe Anderson (45' Luka Romero), Immobile (45' Cancellieri), Zaccagni (58' Moro). All. Sarri.

Ammoniti: 74' Galdames (G), 81' Radu (L), 81' Melegoni (G)

SECONDO TEMPO

90' Senza alcun minuto di recupero finisce Genoa - Lazio. Prima sconfitta per Sarri in questa pre-season!

89' Palla nello spazio per Yeboah, che tenta la conclusione da posizione defilata: attento ancora Adamonis.

87' Ancora una parata di Adamonis sulla conclusione di Vogliacco: evitato per un pelo il 5-1!

86' Adamonis interviene bene sul sinistro di Sabelli: palla in angolo.

85' Luis Alberto per Bertini, ma la palla giunge a Cancellieri. Sulla conclusione dell'ex Verona intervien la difesa avversaria. Nulla da fare.

82' Ancora un cambio per il Genoa: esce dal campo Badelj, entra Lipani.

81' Animata discussione tra Radu e Melegoni, con il romeno che allontana con le mani l'avversario: l'arbitro ammonisce entrambi.

80' Calcio di punizione in favore della Lazio: calcia Luis Alberto, la palla è altissima sopra la traversa.

78' Buona giocata del Genoa che va alla conclusione con Jagiello, Adamonis para a terra.

75' Cross di Yeboah al centro dell'area: Bani arriva poco lucido davanti alla porta, la sua conclusione non è precisa e si perde in out.

74' Galdames interviene in scivolata su Marcos Antonio, l'arbitro estrae il cartellino giallo.

73' Calcia Luis Alberto, non la prende nessuno. Recupera il Genoa con Melegoni che s'invola sulla fascia.

72' Luka Romero subisce fallo e si guadagna un buon calcio di punizione: Luis Alberto pronto a battere.

71' Cambio per la Lazio: esce Kiyine, che era subentrato nel corso dell'intervallo: entra Bertini.

69' Pajac la mette dentro, recupera la difesa della Lazio. Badelj lancia nuovamente la palla al centro, ma la conclusione non impensierisce Adamonis.

68' Cross di Coda che mette una buona palla all'interno dell'area, Kamenovic devia in angolo.

63' Melegoni, sotto la pressione di Radu, non riesce a crossare in area. La palla va direttamente ad Adamonis.

60' Prime sostituzioni anche per il Genoa: esce, tra gli altri, l'ultimo marcatore del match, Gudmundsson.

58' Cambio tra i pali per la Lazio: esce Maximiano, entra Adamonis. E poi esce Zaccagni, entra Raul Moro.

53' Dal dischetto va Gudmundsson, che non sbaglia: la palla si perde alle spalle di Maximiano.

53' Fallo di mano di Kamenovic, calcio di rigore per il Genoa.

51' Tripletta per Massimo Coda, che porta il risultato sul 3-1! La palla passa tra le gambe di Kamenovic e si perde alle spalle di Maximiano.

46' Alcuni cambi per Sarri: in campo ci sono Luis Alberto, Cancellieri, Marcos Antonio, Radu, Kamenovic, Gila, Kiyine, Luka Romero e Marusic.

45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo di Genoa - Lazio.

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio dell'arbitro: finisce il primo tempo di Genoa - Lazio.

44' L'arbitro ferma l'azione della Lazio dopo il passaggio lungo di Casale per Zaccagni: il numero 20 si trovava in posizione di fuorigioco.

43' Bella palla di Coda sul secondo palo per Gudmundsson: il suo colpo di testa finisce alto ma era comunque in posizione di off-side.

37' Calcio di punizione per la Lazio: Cataldi mette la palla al centro dell'area, c'arriva Immobile. Ma l'azione era ferma per posizione di off-side dell'attaccante.

36' Ancora pericoloso il Genoa, con Dragusin che colpisce di testa: palla ancora alta sopra la traversa.

35' Batte Pajac, Coda tenta la conclusione al volo: Maximiano mette la palla fuori.

34' Lazzari chiude in calcio d'angolo il tentativo di cross di Pajac, sarà corner per il Genoa.

31' Gudmundsson sulla corsa per Pajac in area di rigore, la palla viene respinta dalla difesa biancoceleste.

30' Genoa in attacco. L'azione si conclude con la conclusione di Hefti, che schiaccia a terra: la palla va direttamente tra i guanti di Maximiano.

29' Milinkovic per Felipe Anderson, che chiama nuovamente in causa il Sergente: la palla è troppo lunga, il serbo non c'arriva. Riparte il Genoa.

28' Calcia Cataldi che taglia la palla in mezzo, c'è la respinta della retroguardia rossoblù.

27' Intervento di Badelj su Lazzari: l'ex biancoceleste chiede immediatamente scusa, l'arbitro concede la punizione in favore della Lazio.

23' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Immobile crossa in area di rigore. C'è la respina poco convincente di Dragusin e la conclusione di prima intenzione di Felipe Anderson: la palla si perde in out.

22' Milinkovic di nuovo per Immobile, arriva Bani a deviare la palla ancora in corner.

21' La Lazio non si rende pericolosa da calcio d'angolo: la palla calciata ancora da Cataldi si perde in fallo laterale.

20' Calcio d'angolo per la Lazio: batte Cataldi sul primo palo, Casale c'arriva ma c'è la deviazione di un avversario. Ancora corner per i biancocelesti.

18' Gran palla di Ekuban, Coda deve solamente spingerla in rete. Il Genoa rimette il risultato in vantaggio.

17' Badelj recupera palla dopo l'errore di Cataldi, crossa all'interno dell'area di rigore sul secondo palo. Interviene la difesa della Lazio, poi arriva la conclusione di Frendrup con la palla che si perde al lato della porta.

16' Frendrup per Coda, ma si alza la bandierina del fuorigioco. L'arbitro interrompe l'azione, riparte la Lazio.

14' GOOOOOOOOOOL! Gran giocata di Milinkovic che serve in verticale Ciro Immobile. L'attaccante riesce a mettere la palla in rete seppur in caduta. La Lazio riporta il risultato in parità.

13' Milinkovic serve Felipe Anderson che si accentra per tentare la conclusione direttamente in porta: interviene Dragusin.

12' Milinkovic per lo scatto in verticale di Immobile, ma la palla è profonda e Semper arriva per primo, anticipando il bomber della Lazio.

10' Zaccagni in pressione su Portanova, la palla schizza in fallo laterale. Riparte il Genoa.

7' Portanova prova il super gol da 50 metri: Maximiano non si lascia beffare e blocca la palla.

6' Qualche problema fisico per Lazzari, che rimedia un colpo alla schiena. L'ex Spal rimane qualche secondo a terra per poi rientrare in campo: può proseguire la gara.

5' Il Genoa sblocca la partita con Coda. Stop di suola e destro ad incrociare, beffato Maximiano. Anche in questo caso, tutto parte da un errore in fase difensiva dei biancocelesti.

3' Errore in fase di impostazione di Casale che non s'intende con Romagnoli. Ekuban arriva alla conclusione, la palla s'impenna ma finisce fuori.

1' Fischia l'arbitro, inizia l'amichevole tra Lazio e Genoa.

TORNA ALLA HOMEPAGE