RIVIVI LA DIRETTA - Fiorentina-Lazio 1-2: finita al Franchi!

Serie A TIM 2019-2020 - 9ª giornata

Stadio Artemio Franchi di Firenze - domenica 27 ottobre 2019, ore 20:45

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. A disp.: Terracciano, Ranieri, Venuti, Ceccherini, Benassi, Cristòforo, Zurkovski, Boateng, Vlahovic, Ghezzal, Sottil, Pedro. All.: Vincenzo Montella

INDISPONIBILI: nessuno

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Furlanetto, Patric, Bastos, Vavro, Marusic, Lukaku, Jony, Cataldi, Parolo, Berisha, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Proto

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

ARBITRO: Guida (sez. Torre Annunziata)

ASSISTENTI: Mondin e Passeri

IV UOMO: Piccinini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Lo Cicero

FINE PARTITA

90'+9' - Guida fischia tre volte! La Lazio torna a vincere in trasferta, 3 punti pesantissimi!

90'+8' - Non finisce più al Franchi!

90'+7' - CAICEDO! Il Panterone sbaglia il calcio di rigore!

90'+5' - RIGORE PER LA LAZIO! Ranieri la tocca di mano sul tiro di Luis Alberto, ed è anche espulso! Deviazione netta, una parata.

90'+4' - Fiorentina tutta avanti in cerca del pari, la Lazio tutta dentro la propria metà campo.

9o'+3' - Sottil ci prova, Lukaku mette in angolo. Buono l'impatto del belga nel match.

90'+5' - Cinque minuti di recupero, un'eternità.

90 - IL VAR conferma il gol: tutto buono! Bel cross di Lukaku, Ciro di testa non sbaglia. Ammonito Pezzella per proteste.

89' - IMMOBILEEEEEE GOLLLLL LAZIOOOOO! Ma attenzione al VAR, probabile fallo di Lukaku su Castrovilli.

88' - Ultimi minuti di partita. Ci prova Immobile, ma il dribbling è pessimo e si porta la palla fuori.

85' - Ancora Luis Alberto su punizione, Dragowski blocca senza problemi.

84' - Milenkovic stende Immobile involato, Guida fischia, ma niente giallo: che errore dell'arbitro.

82' - Sinistro di Dalbert, devia Parolo in angolo. Ultime fiammate di partita, match ancora aperto.

81' - Parolo ha fretta di tirare e sgancia il destro: pallone lontanissimo dalla porta.

79' - Sinistro di Castrovilli, blocca in due tempi Strakosha.

79' - Esce Correa, l'autore del gol e dentro Caicedo. Ultimi 10' di partita per il Panterone.

78' - Destro di Correa, Dragowski blocca a terra senza problemi.

77' - A breve ci sarà spazio anche per Caicedo.

76' - Luis Alberto tenta il destro dai 25 metri, ma il pallone non scende: altissimo.

75' - Punizione di Luis Alberto, alta! Peccato, sembrava la mattonella perfetta per lo spagnolo.

74' - Fuori Ribery e dentro Boateng, è l'ultimo cambio per Montella.

73' - Punizione per la Lazio da ottima posizione! Pulgar stende Correa e si becca il giallo.

72' - Rischia la Lazio su calcio d'angolo: Radu libera all'ultimo davanti a Strakosha un pallone insidioso.

70' - Ribery si butta in area, Guida non abbocca. Occhio comunque alle ripartenze della Fiorentina, ha tanti uomini veloci.

68' - Leiva rimane a terra, brutta botta alla caviglia per il brasiliano. Poco dopo si rialza, dovrebbe stringere i denti e rimanere in campo.

68' - Ingenuità di Castrovilli, che entra da dietro su Leiva e si becca il giallo.

66' - Altro tiro della Fiorentina, questa volta con Chiesa e il suo mancino: palla debole e lontana, Strakosha fa ripartire i suoi.

65' - La Lazio attacca a pieno organico, ma occhio alle ripartenze. Dalbert per Chiesa, intercetta Leiva, arriva Ribery: tiro fuori.

64' - Bella l'azione di Luis Alberto in solitaria, palla però deviata in angolo.

63' - Difficile trovare spazi in avanti per la Lazio, che prova a sfruttare tutto il campo. Ma niente da fare.

61' - Esce Lulic, dentro Lukaku. Inzaghi cambia ancora. Il belga non si vedeva in campo dal 20 gennaio.

61' - Lirola non ce la fa, entra Sottil. Secondo cambio per un altro problema fisico per Montella.

59' - BOTTA DI LULIC, c'è Dragowski. Bel tiro della distanza del capitano biancoceleste, il portiere polacco manda in angolo.

58' - Contropiede della Viola, con Chiesa che fa velo sul filtrante di Castrovilli, ma c'è il solo Strakosha.

57' - Partita equilibrata, ma la Lazio fatica nelle ripartenze quando invece dovrebbero essere un'arma letale.

55' - Ripartenza Lazio con Luis Alberto, che cerca il filtrante per Immobile, libera la difesa della Fiorentina.

54' - Fuori Milinkovic e dentro Parolo: è il primo cambio per Inzaghi.

53' - Cross basso di Dalbert per Lirola dall'altra parte, salva Lulic in extremis in calcio d'angolo.

51' - Ripresa totalmente equilibrata. Pronto ad entrare Parolo per Milinkovic-Savic.

49' - El Tucu si rialza, non dovrebbe aver problemi: l'argentino pronto a continuare.

48' - Botta presa da Correa da Castrovilli, gioco interrotto. Proteste prima per un contatto Milinkovic-Castrovilli, Guida lascia molto correre...

47' - Immobile di testa prolunga per Correa, esce Dragowski con i piedi e libera.

46' - Si riparte! Una curiosità: Lulic ha tolto il turbante intorno alla testa, la ferita è meno grave del previsto.

FINE PRIMO TEMPO

45'+3' - Fine primo tempo, squadre negli spogliatoi. Pareggio al Franchi per ora. La Lazio chiude in avanti con Correa finito in fuorigioco.

45'+1' - Giallo anche per Lulic, fallo da dietro su Pulgar.

44' - Primo tempo agli sgoccioli, saranno 3 i minuti di recupero.

43' - Secondo ammonito del match: Luis Alberto. Entrata dura su Chiesa, Guida gli sventola il cartellino.

42' - Ferita non grave alla testa per Lulic, che ha bisogno dei medici per le cure del caso. Nessun problema per il capitano della Lazio che prosegue con un vistoso turbante.

41' - Subito giallo per Ranieri, che su calcio d'angolo alza il piede e dà una scarpata a Lulic.

38' - Ecco il cambio obbligato: fuori l'infortunato Caceres e dentro il giovane Ranieri.

38' - Qualche problema fisico per l'ex Caceres, Montella manda a scaldare Ranieri.

37' - Lazzari cross in extremis per Immobile, libera però Pezzella in fallo laterale.

34' - Scintille Dalbert-Lazzari, con l'ex Spal che reagisce con un "calcetto" da terra dopo aver subito il fallo. Guida li richiama, tutto tranquillo.

34' - Tra i più attivi Luis Alberto, lo spagnolo sembra in serata, è sempre nel vivo del gioco.

32' - Partita molto combattuta e anche divertente fin qui.

30' - Ritorna a fare possesso la Lazio: alla prima azione della Viola ha preso gol.

29' - Riprende fiato anche il Franchi, che si era ammutolito dopo il gol di Correa. Tutto da rifare.

28' - Incredibile, da un possibile doppio vantaggio al pareggio: al Franchi ora è 1-1.

27' - GOL CHIESA! Ribery dentro per Chiesa, che di sinitro gira in rete con Radu beffato.

26' - Bella Lazio che poteva anche stare sul 2-0. Per intensità e gioco partita per ora perfetta degli uomini di Inzaghi.

25' - CHE OCCASIONE PER CORREA! Uno-due con Luis Alberto, l'argentino da due passi spara addosso a Dragowski.

23' - GOLLLLL CORREA, È TUTTO BUONO! L'arbitro aspetta il VAR che conferma la posizione regolare del Tucu. LAZIO IN VANTAGGIO!

22' - CORREA! Altro gol, ma forse è ancora fuorigioco. Immobile passa all'argentino, che scarta Dragowski e mette la palla in rete. Ora palla al VAR.

20' - Ci prova Ribery con il sinistro, palla fuori di molto. Il francese è sempre pericoloso quando parte palla al piede.

19' - IMMOBILE! Gol per il numero 17, ma è fuorigioco, tutto fermo. Giusta la chiamata. Grande tocco di Luis Alberto per Ciro.

18' - Attacca ancora la Lazio senza sosta: baricentro alto e tante azione offensive.

16' - Dopo vari replay, è chiara la situazione Caceres-Lazzari: era calcio di rigore. Né arbitro, né VAR danno il penalty. Incredibile.

15' - Ci prova Chiesa da fuori con il sinistro, Strakosha blocca in due tempi. Nessun problema per il portiere biancoceleste.

15' - Era calcio di rigore NETTO per la Lazio. Incredibile cosa non ha visto Guida e gli arbitri.

14' - Luis Alberto per MIlinkovic, palla troppo lunga per il serbo.

13' - Lazzari giù in area, sembrava fallo netto di Caceres con una spinta evidente. Guida lascia correre.

12' - Altra punizione e altro colpo di testa in area, questa volta di Caceres. Sfera fuori di molto.

11' - Sugli sviluppi della punizione, stacca Pezzella, palla fuori.

10' - Punizione per la Fiorentina, Milinkovic fa fallo su Castrovilli: a replay non sembra esserci contatto.

8' - Tiro di Luis Alberto dal limite, ma debole. Blocca senza problemi Dragowski.

8' - I richiami di Inzaghi sono serviti: Lazio ora più alta e aggressiva con in mano il gioco.

7' - La Lazio ci prova, la Viola si chiude bene. Difficoltà nella manovra per ora.

6' - Inzaghi chiede ai suoi di salire, vuole una Lazio più alta e aggressiva.

5' - È la Fiorentina la squadra più attiva in questi primi minuti, la Lazio aspetta.

4' - Bella giocata di Castrovilli: tiro a giro, ma fuori bersaglio.

3' - Filtrante di Luis Alberto per lo scatto di Immobile, palla però lunga, blocca Dragowski.

2' - Il calcio d'angolo non si sviluppa, c'era anche fallo su Leiva non fischiato da Guida. Ripartenza viola, Ribery va al tiro, palla alta.

1' - Cross di Lulic, Dragowski non si fida e alza sulla traversa: calcio d'angolo.

1' - Partiti! Lazio in maglia bianco e celeste, Fiorentina con classica divisa viola.

Tutto pronto al Franchi. Squadre sul campo per inno Serie A e foto di rito. A breve il fischio d'inizio.

Sia Fiorentina che Lazio arrivano alla partita con 12 punti in classifica. Tre punti per la squadra sarebbero importantissimi per tornare nelle zone alte.

Benvenuti nella diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it. Lazio chiamata alla vittoria al Franchi contro una Fiorentina agguerrita e affamata di punti. Segui tutte le azioni importanti con il nostro live.