Sarri, che stoccata a Mourinho: "Se la Roma dovesse arrivare seconda..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Arriva immediata la replica di Maurizio Sarri in conferenza stampa a José Mourinho. Il tecnico ha risposto alla dichiarazione dell'allenatore della Roma che ha chiamato in causa la Lazio. Questo il suo intervento: "Noi non abbiamo speso, ma abbiamo investito. Se c'è qualcuno che ha speso sono loro. Noi abbiamo solo investito su dei ragazzi giovani. Ringrazio José per la grande fiducia nei miei confronti, spero di accontentarlo... E siccome anche io ho grande fiducia nei suoi confronti, il secondo posto della Roma per me sarebbe una delusione".