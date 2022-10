Sturm Graz - Lazio, le probabili formazioni: Pedro torna dal 1'

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la straripante vittoria interna contro lo Spezia, la Lazio torna in campo in trasferta contro lo Sturm Graz per la terza giornata di un girone di Europa League che va spostato di nuovo sui binari giusti dopo la batosta danese. Sarri opera qualche cambio rispetto a domenica. Il Comandante studia il miglior undici da lanciare dall'inizio. Il primo dei possibili cambi è in difesa con Gila che può far rifiatare Patric. A centrocampo dovrebbe star fuori il Sergente Milinkovic, al suo posto torna Vecino dal 1'. Lì davanti pronto a riposare Felipe Anderson con Pedro verso il ritorno da titolare.

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Wuthrich, Borkovic, Dante; Horvat, Stankovic, Prass; Boving; Sarkaria, Emegha. All.: Ilzet

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Magro, Hysaj, Patric, Radu, Marinacci, Milinkovic, Marcos Antonio, Basic, Luka Romero, Felipe Anderson, Cancellieri. All.: Sarri.