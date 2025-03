Viktoria Plzen - Lazio, le probabili formazioni: Baroni riparte da Provedel

Torna l'Europa League. Dopo le due trasferte a San Siro, la Lazio vola in Repubblica Ceca per la gara d'andata degli ottavi di finale contro il Viktoria Plzen. Baroni sicuramente sarà costretto a fare a meno di Castellanos, Dele-Bashiru e Hysaj, infortunati, e di Pellegrini, Belahyane, Ibrahimovic, Provstgaard e Basic, fuori lista Uefa. Tra i pali si riparte da Provedel, in vantaggio su Mandas. In difesa prende posto Lazzari a destra, con Marusic recuperato per la panchina; Nuno Tavares confermato a sinistra; mentre al centro tocca a Gigot e Romagnoli, entrambi pienamente ristabiliti. Parte fuori Gila, così come Patric. In mediana vanno ancora verso la conferma Guendouzi e Rovella. L'unico cambio a disposizione è il rientrante Vecino, pronto eventualmente a gara in corso anche per passare al 4-3-3. In attacco si è fermato Zaccagni per un problema al polpaccio: al suo posto si prepara Pedro. Il resto della trequarti lo completano Isaksen a destra e Dia al centro, con Noslin centravanti.

VIKTORIA PLZEN (3-5-2): Jedlicka; Markovic, Dweh, Jemelka; Memic, Kalvach, Cerv, Cadu; Sulc; Vydra, Durosinmi All.: Koubek.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Gila, Patric, Vecino, Tchaouna. All.: Baroni.