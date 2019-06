Europei Under 21: l'Italia batte il Belgio 3-1, ma potrebbe non bastare

L'Italia Under 21 vince e convince contro il Belgio, ma due vittorie in tre gare potrebbero non bastare. In gol Barella, Cutrone e Chiesa, inutile la rete del momentaneo 2-1 di Verschaeren. La nazionale di Di Biagio conclude il Gruppo A da seconda, in virtù della differenza reti che sorride alla Spagna (rifilati cinque gol alla Polonia). Il destino degli Azzurrini passerà così dall'esito degli altri gironi: a Francia e Romania basta un pareggio nell'ultima gara per essere sicure di approdare alle semifinali.