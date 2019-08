Italia, Mancini convoca Acerbi al posto dell'infortunato Chiellini

E' Francesco Acerbi il sostituto di Giorgio Chiellini. Il ct Roberto Mancini - come annunciato in una nota sul sito ufficiale della Figc - ha convocato il difensore della Lazio dopo la lesione del crociato anteriore del ginocchio destro per il capitano azzurro nella seduta di allenamento con la Juventus di questo pomeriggio. Acerbi, inizialmente escluso dalla lista dei 26, raggiungerà lunedì i suoi compagni a Bologna per preparare le sfide del girone J DI qualificazione contro l’Armenia (giovedì 5 settembre, ore 18 - Stadio ‘Vazgen Sargysan’ di Yerevan) e la Finlandia (domenica 8 settembre, ore 20.45 - ‘Tampere Stadion’ di Tampere).

