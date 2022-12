Italia, Mancini convoca un laziale in vista di Euro 2024 e Final Four di Nations League

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Secondo quanto riporta il sito ufficiale della FIGC, da martedì 20 a giovedì 22 dicembre presso il Centro Tecnico federale di Coverciano è in programma uno stage per "agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare la base dei calciatori selezionabili in vista dei prossimi impegni". A marzo 2023 infatti si terranno le prime due gare di qualificazione al Campionato Europeo del 2024: il 23 marzo contro l'Inghilterra al Maradona di Napoli e il 26 marzo sull'isola di Malta. Dal 14 al 18 giugno invece si terrò la Final Four di Nations League con gli Azzurri che affronteranno Paesi Bassi, Croazia e Spagna in Olanda. Tra i convocati di Roberto Mancini c'è anche il difensore biancocelete Nicolò Casale.