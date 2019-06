Italia Under 21, stasera l'esordio con la Spagna: le due rose valgono 1 mld

Si aprono le danze. Italia - Spagna di questa sera al Dall'Ara di Bologna (tutto esaurito da giovedì, 29.500 spettatori) darà il via all'Europeo Under 21 degli azzurri. Le due nazionali sono le specialiste della manifestazione (con 5 vittorie per l'Italia e 4 per la Spagna si trovano ai primi 2 posti di sempre come palmarès) e dispongono entrambe di una rosa multimilionaria. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la squadra di Di Biagio vale complessivamente 490 milioni (spicca Chiesa con 80), mentre la compagine del ct spagnolo De La Fuente 505,5. Insomma, quasi 1 miliardo di euro sarà distribuito tra campo e panchina nella serata bolognese. Il match, inoltre, vale quasi come una finale vista la formula del torneo: dal girone si passa subito alle semifinali, alle quali si qualificheranno le prime dei 3 gironi insieme alla miglior seconda. Insomma, è vietato sbagliare. Comunque, tra le fila degli azzurrini ci sarà anche un po' di Lazio, rappresentata da Alessandro Murgia: prodotto del vivaio e orgoglio biancoceleste, nella gara inaugurale partirà dalla panchina. Di seguito, ecco le probabili formazioni dell'incontro:

ITALIA U21 (4-3-3): Meret; Pezzella, Bastoni, Mancini, Adjapong; Pellegrini, Tonali, Zaniolo; Chiesa, Kean, Cutrone. CT. Di Biagio.

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Meré, Unai Nunez, Junior Firpo; Merino, Fabian Ruiz; Carlos Soler, Fornals, Oyarzabal; Rafa Mir. CT. De La Fuente.

