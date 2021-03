La Svezia cala il tris, ko il Kosovo: Muriqi in campo per tutto il match

Brutta sconfitta quella rimediata questa sera dal Kosovo che in casa è stato battuto per 0-3 dalla Svezia di Andersson. Augustinsson apre le marcature al 12 minuto, Isak raddoppia al 35' e infine Larsson da calcio di rigore sigla il terzo gol. Squadra di casa che termina il match anche in dieci a causa dell'espulsione di Bernard Berisha allo scadere. Kosovo quindi ko nella gara di qualificazione ai Mondiali del 2022 che si svolgeranno in Qatar. 90 minuti in campo per l'attaccante della Lazio Vedat Muriqi reduce da una bella prestazione, con gol, nell'amichevole contro la Lituania.

Lazio - Torino, domani la sentenza della Corte Sportiva d'Appello

Lazio, weekend di sole vittorie per il settore giovanile: le dediche sono tutte per Guerini

TORNA ALLA HOMEPAGE