Lazio, weekend di sole vittorie per il settore giovanile: le dediche sono tutte per Guerini

"Dedicata a te, ciao Guero". Un pensiero univoco, come gli occhi dei giovani biancocelesti alzati al cielo dopo ogni gol e la maglia numero 10 esposta a fine gara. La scomparsa di Daniel Guerini ha lasciato il segno, nessuno dimenticherà mai quel ragazzo che portava sempre il sorriso nello spogliatoio. Oggi le formazioni del settore giovanile biancoceleste sono scese in campo anche per lui, portando a casa tre vittorie, dedicate tutte a Daniel. L'Under 18 di Tommaso Rocchi si è imposta in rimonta sull'Inter per 2-1, con le reti di Colace e Mancino arrivate all'88esimo e al 90esimo minuto di gioco. Valanga di gol invece per l'Under 17 guidata da Alboni, che si impone sulla Pistoiese con un netto 6-0. Vince in scioltezza anche l'Under 16 di Terlizzi che si impone per 3-0 sul campo del Cagliari.

Qualificazioni Mondiali, ecco i nazionali della Lazio impegnati oggi

Lazio, Mimun: "Totti? Un campione da omaggiare. Peccato che..." - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE