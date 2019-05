Mondiale Under 20, stop del Portogallo. Solo qualche minuto per Neto

Il Portogallo Under 20 non riesce a dare continuità alla prima vittoria nella fase a gironi del Mondiale di categoria, ottenuta contro la Corea del Sud, e capitola contro i pari età dell'Argentina. Adolfo Gaich nel primo tempo e Patricio Perez nella ripresa - quest'ultimo dopo il vaglio del Var - decidono la gara in favore dell'Albiceleste. Solo qualche minuto in campo per Pedro Neto: il giovane attaccante della Lazio è subentrato all'88' al posto di Joao Filipe.

MILAN, LUIS CAMPOS SI ALLONTANA

LAZIO, ECCO TUTTI I NAZIONALI BIANCOCELESTI

TORNA ALLA HOMEPAGE