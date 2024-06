Spagna, Fermin Lopez teme l'Italia: "Sarà dura. Cercheremo di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A fine allenamento in vista del big match contro l'Italia, il centrocampista del Barcellona e della Spagna Fermin Lopez rilasciato un'intervista ai taccuini del Mundo Deportivo. Queste le sue dichiarazioni in particolare sulla prossima sfida contro gli azzurri: "L'Italia? Le partite che ho visto in TV sono partite molto dure, molto combattute. E ora siamo sicuri che renderanno le cose molto difficili anche per noi. Cercheremo di fargli male con il nostro calcio. Giocherò titolare? La decisione spetta all'allenatore. Io sarò lì a sostenere la squadra ogni volta che potrò, dentro e fuori dal campo. Sono a disposizione per qualsiasi cosa: che sia per iniziare o anche solo per 10 minuti. Qualsiasi cosa possa fare per aiutarci a vincere giovedì".