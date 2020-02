Spagna U18, la gioia di Raul Moro: “Un orgoglio difendere questa maglia" - FT

Un mese fa era stato costretto a rinunciare (senza che fosse mai chiarito il perché). Ma per un talento come Raul Moro è facile avere nuove opportunità, chance di mettersi in mostra. Questa volta l'ha colta al volo, rispondendo positivamente alla convocazione della Spagna Under 18. Ed è andata bene. L'esterno della Lazio Primavera è partito titolare nell'amichevole tra le baby furie rosse e la Danimarca dei pari età: 45' minuti da esterno destro del 4-2-3-1 di Pablo Amo, poi la sostituzione all'intervallo (nel corso del match la Spagna ha effettuato 7 cambi, ndr). Un buon modo per integrarsi fin da subito all'interno dei meccanismi della Roja, nella quale - data la scelta del mister - Moro sembra già partire avanti a tutti nelle gerarchie. La partita è poi terminata 2-1 per la Spagna, e il biancoceleste non ha nascosto il suo entusiasmo su Instagram: "È sempre un orgoglio poter difendere questa maglia!!".

LAZIO-BOLOGNA: L'ARBITRO DEL MATCH

LAZIO, GLI "IRRIDUCIBILI" CAMBIANO NOME

TORNA ALLA HOMEPAGE