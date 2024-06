TOP&FLOP - Svizzera - Italia 2-0: Vargas mattatore, incubo Di Lorenzo e Darmian

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

L'Italia è fuori da Euro2024. Decisiva la sconfitta contro la Svizzera agli ottavi di finale: in gol Freuler nel primo tempo e Vargas all'inizio del secondo (2-0). Dopo le gare contro la Spagna e la Croazia, in campo si è vista un'altra prestazione decisamente insufficiente degli azzurri, che non sono riusciti quasi mai a rendersi pericolosi. La spedizione italiana in Germania si ferma all'Olympiastadion di Berlino. Di seguito i top e i flop della gara.

TOP

Ruben Vargas

Decisivo in entrambi gol della Svizzera, primo con l’assist poi con un gol splendido. Anche lui riesce a mettere in difficoltà Di Lorenzo, come spesso è successo in questo Europeo. È senza dubbio uno dei migliori dei suoi.

Remo Freuler

Nei giorni prima della gara aveva provocato l’Italia. Risponde sul campo confermando quanto detto. Segna la rete del vantaggio svizzero: la sua prestazione è in pieno stile Atalanta di Gasperini o, ancora più recente, Bologna di Thiago Motta. A centrocampo governa di fianco al capitano Xhaka.

Breel Embolo

Un'altra spina nel fianco della difesa italiana. Sbaglia nel primo tempo una grande occasione a tu per tu con Donnarumma, ma è sempre prezioso in fase offensiva. Si muove spesso in area di rigore e riesce a sovrastare Mancini e Bastoni decisamente in confusione. Lotta, si da da fare ed è pericoloso: assolutamente promosso.

Mattia Zaccagni

Menzione d'onore azzurra in un mare di sufficienze (e anche di più) svizzere. Entra al secondo tempo al posto di El Shaarawy e cambia l'inerzia offensiva dell'Italia. Può fare poco dopo il raddoppio immediato di Vargas, ma sulla fascia si accende molto di più di quanto fatto dai suoi compagni. Nel secondo tempo l'occasione più ghiotta nasce dal suo colpo di testa per Scamacca, che colpisce il palo. Per Spalletti, però, le sue qualità non sono state abbastanza per farlo partire dall'inizio, nemmeno dopo il gol contro la Croazia.

FLOP

Giovanni Di Lorenzo

Ancora tra i flop. Non riesce mai a stare dietro a Vargas. Intercetta prima e sbaglia il passaggio in uscita poi; inciampa al momento del controllo e in copertura è sempre in difficoltà. Ripropone la stessa prestazione vista contro la Spagna, ma anche oggi rimane inspiegabilmente sempre in campo. Forse il peggiore di tutto l'Europeo dell'Italia.

Gianluca Scamacca

Attacco spuntato. Pochissimi palloni toccati, sempre lontano dal gioco. Dal centrocampo non arrivano passaggi in avanti, ma lui non si fa nemmeno mai trovare pronto. Si sente tanto la sua mancanza nel momento in cui bisogna far salire e uscire la squadra. In crescita nel secondo tempo: la prima giocata buona gli riesce al sessantesimo, poi spreca una grande occasione sotto porta colpendo il palo.

Matteo Darmian

Tanta difficoltà anche per l'altro terzino dell'assetto azzurro. Come i suoi compagni di reparto, fa spesso in difficoltà contro il suo avversario, Ndoye. sulla fascia. Gioca a sinistra, fuori ruolo, e si vede: manca tanto in impostazione e non è mai perfettamente lucido in uscita. Esce per far spazio a Cambiaso.