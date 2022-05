Calciomercato Lazio, derby per Solbakken: la Roma ha l'accordo?

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La stagione è quasi giunta al termine e il calciomercato già impazza, soprattutto nella Capitale. Stando ai primi rumors in tal senso Lazio e Roma in alcuni casi sembrerebbero interessate ai medesimi calciatori. Oltre a Casale del Verona infatti potrebbe esserci un duello di mercato per Ola Solbakken, esterno norvegese messosi in luce con la matricola Bodo Glimt, affrontata dai giallorossi nel corso della Uefa Conference League. Stando a quanto riferisce Il Tempo, il direttore Tiago Pinto pare abbia raggiunto un accordo con il suo agente per quanto riguarda l’ingaggio. La trattativa con il club scandinavo però non è per niente semplice a causa dei rapporti tesi tra le parti dopo il confronto nei quarti di finale. Il contratto di Solbakken è in scadenza a dicembre 2022, ragion per cui anche Tare già da tempo ha messo gli occhi sul classe ’98, valutato intorno ai 2 milioni di euro. Potrebbe nascere un derby di mercato.