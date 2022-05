Calciomercato Lazio, si insiste su Casale e Parisi. Piace Grillitsch

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il presidente della Lazio Claudio Lotito e il tecnico Maurizio Sarri si sono incontrati mercoledì sera a Formello. I punti oggetto della questione sono i medesimi dell’ultimo summit tenutosi ad aprile: il rinnovo e il calciomercato estivo. Se per quanto riguarda il primo punto bisogna aspettare la fine del campionato, in merito alla campagna acquisti l’allenatore toscano è stato piuttosto chiaro, esprimendo le solite richieste che aveva già avanzato nel corso della sessione di mercato di gennaio.

DIFESA – Come riporta la rassegna di Radiosei, i primi due nomi riguardano il reparto arretrato, quello in cui i biancocelesti hanno palesato maggiori difficoltà nel corso di questa stagione. I profili sono i medesimi degli scorsi mesi, ovvero quelli di Casale del Verona e di Parisi dell’Empoli. Entrambi sono gestiti da Mario Giuffredi, che tra l’altro è il procuratore di Hysaj. Un fattore che potrebbe favorire l’arrivo nella Capitale del centrale gialloblù e del terzino sinistro azzurro, valutati intorno ai 15 milioni di euro. Il numero 29 dei veneti però è entrato anche nelle grazie di Mourinho, che vorrebbe portarlo sull’altra sponda del Tevere accendendo di fatto un vero e proprio derby di mercato.

ALTRI REPARTI – Oltre a Parisi, in casa Empoli fa gola anche Vicario. Il portiere è in prestito dal Cagliari, ma dovrebbe essere riscattato dal club di Corsi. Su di lui c’è anche l’interesse della Fiorentina. Al momento però appare più fattibile Sergio Rico del Paris Saint Germain, attualmente in prestito al Maiorca. Sarri vorrebbe Carnesecchi dell’Atalanta che in questa stagione ha giocato in prestito alla Cremonese. Essendo un giovane piuttosto promettente il suo valore è già schizzato sui 15 milioni di euro. Con la Roma potrebbe nascere un altro duello per quanto riguarda Grillitsch, jolly dell’Hoffenheim. Può giocare sia come centrale di centrocampo che difensivo. L’austriaco ha 26 anni e non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2022. Oltre alle romane su di cui ci sono anche Arsenal e Newcastle.