Caso tamponi Lazio, Lotito sarà ascoltato in Procura: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Prosegue senza sosta l'inchiesta relativa al caso dei tamponi della Lazio. I biancocelesti dovranno chiarire la loro posizione per le mancate comunicazioni scritte (comunque fatte telefonicamente) e su alcuni allenamenti. L'avvocato Gentile ha parlato a Il Messaggero: «Ci contestano anche un allenamento di Immobile risultato positivo nella settimana della partita contro lo Juventus (8 novembre) e anche quello di Djavan Anderson, che era stato convocato ma non ha giocato. Patteggiamento prima di un eventuale processo? Stiamo ancora discutendo con la Procura, ma noi riteniamo tutto infondato». Lotito è riuscito a ottenere una nuova audizione da parte della Procura FIGC e dovrebbe essere ascoltato tra martedì e mercoledì per chiarire ancora la posizione della società e su cosa sia accaduto. Avanza l'ipotesi dell'inibizione e di una maxi multa,ma molto dipenderà dal colloquio del patron biancoceleste con gli organi preposti all'indagine.

Pubblicato il 12/02 alle 10.30