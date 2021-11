Irlanda del Nord - Italia, le pagelle dei quotidiani: Jorginho un fantasma, bocciato Acerbi

Delude l'Italia di Roberto Mancini che dopo la vittoria dell'ultimo Europeo non riesce a qualificarsi direttamente ai prossimi Mondiali. Per farlo dovrà passare dai play-off con l'incubo che si ripeta quanto successo con la Svezia per Russia 2018. Nel match di ieri gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0 contro l'Irlanda del Nord non costruendo praticamente mai dei reali pericoli alla porta avversaria. Tanti giocatori bloccati dal punto di vista psicologico, su tutti Jorginho, ma anche il tridente davanti ha giocato decisamente al di sotto delle aspettative. Bonucci l'unico a salvarsi, bocciato invece il suo compagno di reparto Acerbi. Di seguito le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 5,5; Di Lorenzo 5,5, Bonucci 6,5, Acerbi 5, Emerson 5 (35’ st Scamacca sv); Tonali 5 (1’ st Cristante 6), Jorginho 5 (23’ st Locatelli 5.5), Barella 5 (19’ st Belotti 5), Berardi 5, Insigne 5 (23’ st Bernardeschi 5), Chiesa 5. Allenatore: Mancini 5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 5; Di Lorenzo 6, Bonucci 6, Acerbi 5, Emerson 5 (35’ st Scamacca sv); Tonali 5 (1’ st Cristante 5), Jorginho 4 (23’ st Locatelli 5), Barella 5 (19’ st Belotti 4,5), Berardi 5, Insigne 4 (23’ st Bernardeschi 4,5), Chiesa 5. Allenatore: Mancini 4.